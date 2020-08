Volop felicitaties voor Airborneveteraan Sir Wilf Oldham (100)

Sir Wilf Oldham, hier bij een ontvangst in 2016 door de Arnhemse voetbalclub Vitesse - Twitter - MijnVitesse

De Britse Airborne-veteraan Wilf Oldham viert vandaag zijn honderdste verjaardag en dat gaat ook in Nederland niet ongemerkt voorbij. "Congrats and cheers", klinkt het op sociale media. Wilf Oldham was een van de meer dan vijfduizend Britten die in september 1944 werden ingezet voor Operatie Market Garden. De geallieerden wilden de brug bij Arnhem innemen en de Duitse bezetter overrompelen. De actie mislukte grotendeels. Er vielen 1500 doden en bijna 2000 gewonden. Terwijl meer dan 47.000 bewoners in allerijl vluchtten, werd Arnhem voor een deel verwoest. Oldham wist als een van de weinige militairen de overkant van de Rijn te bereiken en zich in de Betuwe aan te sluiten bij de gealllieerden. Bekijk hier een terugblik op Operatie Market Garden:

Voor altijd één brug te ver - NOS

Vorig jaar trad Oldham, inmiddels Sir Wilf Oldham, toe tot de Orde van het Britse Rijk, meldt Omroep Gelderland. Dat is een erkenning voor Britten die een bijzondere prestatie leverden. Voluit mag de veteraan zich nu Member of the Most Excellent Order of the British Empire noemen.