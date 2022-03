Nacht van gevechten om kerncentrale Zaporizja, brand in gebouw na uren geblust

Er is vannacht hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, nabij de plaats Energodar. Door Russische beschietingen brak brand uit in een gebouw. In eerste instantie werd gemeld dat een van de zes reactorgebouwen werd geraakt. Het reactorgebouw wordt op dit moment gerenoveerd en wordt daarom niet gebruikt, maar er is wel radioactief materiaal aanwezig.

Later liet de staatsnooddienst van Oekraïne weten dat het een trainingscomplex betrof. Er zijn geen verhoogde stralingsniveaus gemeten. De veiligheid is op dit moment gegarandeerd, zegt de gouverneur van de regio Zaporizja.

Urenlang kon de brandweer het vuur niet blussen, omdat de beschietingen door bleven gaan. Pas rond 05.20 uur plaatselijke tijd stopten de beschietingen en konden veertig brandweermannen starten met blussen. Een uur later was het vuur geblust. Er vielen geen slachtoffers

Bekijk hier beelden van beschietingen bij de kerncentrale: