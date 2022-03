VS haalt neergestorte straaljager van zeebodem in Zuid-Chinese Zee

De Amerikaanse marine heeft gisteren het wrak van een neergestorte straaljager van de bodem van de Zuid-Chinese Zee gehaald. De straaljager stortte in januari neer op de rand van een Amerikaans vliegdekschip toen het probeerde te landen, waarop het in de oceaan zonk.

Het gaat om een F35 ter waarde van zo'n 90 miljoen euro.

De VS wilde het geavanceerde toestel zo snel mogelijk bergen omdat er veel geclassificeerde informatie aan boord is. De VS was bang dat China het wrak eerder uit het water zou halen en daardoor de geheime informatie in handen zou krijgen. Ook andere landen konden op zoek gaan naar het wrak.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hoefde de VS zich geen zorgen te maken omdat China "geen interesse" had voor het toestel.

Drie kilometer diepte

De F35 wordt nu onderzocht en mogelijk teruggestuurd naar de VS. De marine heeft er 37 dagen over gedaan om het wrak van de bodem te halen. Het toestel lag op drie kilometer diepte in de oceaan en werd teruggevonden met behulp van een op afstand bediende kraan.

Bij de crash raakten de piloot en zes matrozen op het vliegdekschip gewond.