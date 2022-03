Real Betis ten koste van Rayo Vallecano naar finale Copa del Rey

Real Betis is in Spanje ten koste van Rayo Vallecano tot de finale om de Copa del Rey doorgedrongen. Na de 2-1 uitzege van vorige maand volstond voor Betis een 1-1 gelijkspel voor eigen publiek.

In de finale wacht volgende maand Valencia, dat zich woensdag plaatste ten koste van Athletic Club.

Lang was er sprake van een draak van een wedstrijd en was de brilstand op het scorebord een logische score. Pas tien minuten voor tijd schoot Rayo voor het eerst op doel. Maar toen was het wel meteen raak: invaller Bébé, net in het veld, zag zijn geweldige vrije trap het doel binnenzeilen.

Een verlenging leek aanstaande, want ook in het Spaanse bekertoernooi telt de uitdoelpuntenregel niet meer. Maar in blessuretijd was het alsnog feest voor de thuisploeg: de 40-jarige Joaquín stond met een slimme pass aan de basis van een kans, waarna de bal uiteindelijk met wat geluk door Borja Iglesias over de lijn werd gefrommeld.

Geen eerste bekerfinale Rayo

Betis stond vier keer eerder in de bekerfinale en won de Copa del Rey twee keer. Voor het laatst gebeurde dat in 2005 en toen was Joaquín er ook al bij. De clublegende had in de slotfase zelfs nog de 2-1 op zijn voet, maar hij schoot alleen voor de keeper naast.

Rayo viert later dit jaar zijn 98-jarige bestaan en haalde nog nooit de bekerfinale.