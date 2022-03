Rus in tweede ronde WTA-toernooi Lyon niet opgewassen tegen Zhang

Arantxa Rus is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lyon gestrand. De Nederlandse was niet opgewassen tegen de Chinese Zhang Shuai: 4-6, 4-6.

De 31-jarige Rus is twee jaar jonger en staat op de wereldranglijst een plek hoger dan haar opponente (63ste om 64ste). Vier jaar geleden won ze de enige eerdere ontmoeting met gemak. Dit keer ondervond ze meer tegenstand. Beiden kregen in de eerste set een breekpunt, maar alleen de Chinese wist dat te verzilveren.

In game drie van de tweede set werkte Rus liefst zes breekpunten weg. Nummer zeven was echter wel raak, waarna Zhang (winnares van twee WTA-toernooien) geen moment meer in de problemen kwam.

Doel: top-50

De Nederlandse, die al lange tijd tegen de top-60 aanschurkt, heeft zichzelf ten doel gesteld dit jaar de top-50 van de wereld binnen te dringen. Vorige week boekte ze in Doha haar eerste WTA-zege van het jaar.