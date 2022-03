Omgeving Russische consulaat Den Haag paar uur afgezet om verdachte tas

Bij het Russische consulaat in Den Haag is vanavond een verdachte rugzak gevonden. De politie zette de omgeving van het consulaat af om onderzoek te doen naar de inhoud. Rond 23.00 uur bleek dat er geen explosieven in de tas zaten.

De rugzak werd rond 20.30 uur gevonden bij het consulaat aan de Scheveningseweg. Verkeer werd omgeleid. Experts van de politie stelden een onderzoek in naar de rugzak, meldde Omroep West. Er werd een Team Explosieven Verkenning (TEV) ingeschakeld.

De politie zet het onderzoek naar de herkomst van de tas nog wel voort, zegt een woordvoerder.