In Moskou is een nieuw tijdperk aangebroken, 'dat voelen steeds meer Russen'

De oorlog in Oekraïne heeft ook een enorme weerslag op het leven in Rusland zelf. Veel Russen zouden hun land inmiddels willen verlaten en al de hele dag gonst het van de geruchten dat Vladimir Poetin mogelijk morgen al een 'staat van beleg' zou willen afkondigen in zijn land.

Derk Sauer, journalist en uitgever van de Moscow Times, is sinds gisteren weer in Moskou waar hij al 32 jaar woont. "Alles is al verboden nu. Mensen zijn bang dat ze de grens niet meer over mogen. Veel mensen hebben hun koffers gepakt en het eerste vliegtuig genomen naar het buitenland. Mijn journalisten willen ook graag weg."

De Russen beseffen dat ze aan het begin staan van een andere manier van leven, zegt Sauer. Al gaat het gewone leven nog door, het is heel moeilijk om aan geld te komen. "Iedereen wil cash, iedereen wil pinnen. Maar je krijgt geen buitenlandse valuta meer, alleen nog af en toe wat roebels."

Tweedeling

Veel Russen horen weinig van de invasie en weten amper dat er een grote oorlog aan de gang is. Hen wordt voorgehouden dat er een "beperkte militaire operatie" is. "De Russen snappen inmiddels wel waardoor ze moeilijk kunnen pinnen. Ze koppelen het aan de oorlog", zegt Sauer. "Maar er is een tweedeling in de samenleving: je bent voor of tegen de oorlog."

Russen zijn door de propaganda beïnvloed, zegt Sauer. "Ze geloven niet dat er gebombardeerd wordt. Ze denken dat het gemanipuleerde filmpjes zijn. En ze denken dat de Russen in Oekraïne iets goeds doen."