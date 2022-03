Dwarsliggende staten VS akkoord met schikking fabrikant pijnstiller OxyContin

Purdue Pharma, de fabrikant van de zware en zwaar verslavende pijnstiller OxyContin, is het met acht staten eens geworden over een miljardenschikking. In september werd al een schikking getroffen met zo'n drieduizend benadeelden, maar de staten waren het daar toen niet mee eens.

Purdue Pharma maakte gebruik van agressieve marketing, waarbij de risico's op verslaving werden verzwegen. Het bedrijf verklaarde zich bankroet nadat er honderden rechtszaken tegen waren aangespannen. In september werd afgesproken dat Purdue Pharma zou worden ontbonden en dat bedrijfsmiddelen zouden worden gebruikt om een nieuw bedrijf op te richten.

De eventuele winst van dat bedrijf zou in overheidsprojecten tegen verslaving worden gestoken. De familie Sackler, eigenaar van het bedrijf, zou 4 miljard dollar (ongeveer 3,6 miljard euro) bijdragen, op voorwaarde dat zij niet vervolgd zouden worden.

Te mild

De acht staten vonden deze schikking te mild. Een rechter gaf ze gelijk en haalde een streep door de schikking.

In de nieuwe schikking blijft de afspraak dat een nieuw bedrijf wordt opgericht zonder de Sacklers. Het bedrag dat de familie moet betalen, kan nu oplopen tot zo'n 6 miljard dollar. In ruil daarvoor ontlopen ze civiele rechtszaken. De kans op strafrechtelijke vervolging blijft bestaan.

Ook krijgen slachtoffers en familie van slachtoffers van OxyContin de mogelijkheid om voor de rechter te getuigen tegen een leden van de familie-Sackler. Die kans hebben ze tot nu toe nog niet gekregen.

De nieuwe overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door een rechter.