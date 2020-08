Vanaf oktober weer internationale judotoernooien op kalender

In het najaar zal voor het eerst in maanden weer een groot judotoernooi worden georganiseerd. Door de coronapandemie lag het internationale judo sinds maart stil, maar de internationale judobond IJF heeft vrijdag drie toernooien aangekondigd.

Eind oktober staat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een grandslamtoernooi op de rol en in december is in Japan het grandslamtoernooi van Tokio. Begin 2021 wordt de World Judo Masters in Doha gehouden.