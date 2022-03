Ajax geeft onmachtig AZ geen kans en staat in bekerfinale tegen PSV

Ajax heeft de finale van het KNVB-bekertoernooi bereikt door een onmachtig AZ met 2-0 te verslaan. Steven Berghuis en Davy Klaassen maakten de doelpunten in de halve finale in Alkmaar. Tegenstander in de finale, op 17 april in De Kuip in Rotterdam, is PSV. De Eindhovenaren wonnen woensdag hun halve finale met 2-1 van Go Ahead Eagles.

De spelersbus van Ajax was door een file onderweg pas drie kwartier voor de aftrap in Alkmaar. Maar toen de wedstrijd eenmaal was begonnen, waren de Amsterdammers snel bij de les. In de elfde minuut klopte Steven Berghuis vanaf 18 meter AZ-goalie Peter Vindahl Jensen met een goed gedrukt en geplaatst schot in de rechterhoek. Vervolgens ontspon zich een boeiende eerste helft, met niet heel veel kansen, maar wel veel strijd. Na een kwartier was er een eerste kans voor AZ, toen een verre ingooi bij Jesper Karlsson terechtkwam. Maar de aanvaller-in-vorm knalde over het doel van André Onana, die de geblesseerde Remko Pasveer verving. AZ creëert niets Verder creëerde het nerveus ogende AZ voor rust vrijwel niets. Ajax was sterker en was na een klein half uur dicht bij een tweede doelpunt via Antony, die zijn uithaal van afstand op de bovenkant van de lat terecht zag komen.

Aan de andere kant was er even schrik bij Ajax toen Zakaria Aboukhlal, die de geschorste Fredrik Midtsjø verving, in botsing kwam met Onana. De Ajax-goalie viel lelijk met zijn hoofd tegen het gras - de 17-jarige reservekeeper Charlie Setford liep al warm - maar Onana kon de wedstrijd vervolgen. Wat er verder voor rust vooral te zien was, waren irritaties, opstootjes en spelers die kermend op de grond lagen, waarbij AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos - met een gele kaart op zak - een paar keer met vuur speelde.

Irritaties bij AZ-Ajax: Bruno Martins Indi en Owen Wijndal hebben het aan de stok met Antony - ANP

AZ had na rust uit een ander vaatje moeten tappen om het Ajax alsnog moeilijk te maken, maar dat vaatje bleek niet aanwezig. Ondanks drie wissels van de ontevreden trainer Pascal Jansen waren de Alkmaarder niet bij machte om een goede aanval op de mat te leggen en Onana serieus aan het werk te zetten. Ajax hield de controle en consolideerde zijn voorsprong. De Amsterdammers kregen nog kansjes via Berghuis - een rollertje en een venijnig schot dat Peter Vindahl in twee instanties pakte - en een schotje van Antony. AZ kwam niet verder dan een rollertje van invaller Tijani Reijnders. Invallers beslissen duel Van een Alkmaars slotoffensief was in de laatste minuten ook geen sprake. Sterker nog: één minuut voor tijd besliste Ajax de wedstrijd definitief via twee invallers. Nico Tagliafico bediende Davy Klaassen op maat en die schoof de 2-0 binnen. Voor AZ was het de eerste nederlaag sinds 7 november (0-1 bij Feyenoord). Ajax staat volgende maand voor de 27ste keer in de bekerfinale, waarin het voor de vierde keer PSV treft.