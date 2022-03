Handbalsters zetten met overwinning op Duitsland grote stap richting EK

De Nederlandse handbalsters hebben een grote stap gezet richting kwalificatie voor het EK, dat in november van dit jaar plaatsvindt. Dankzij een 31-25 overwinning op Duitsland, de nummer twee van de poule, heeft Oranje in de kwalificatiepoule nu drie punten meer dan de Duitsers. Nadat de Europese Handbalbond EHF afgelopen week bekendmaakte dat de Russische en Belarussische clubs en landenteams voorlopig geschorst zijn, lijkt het erop dat de strijd om plaatsing voor het EK in de poule van Nederland nog maar tussen drie landen gaat. Belarus zit namelijk in dezelfde groep als Oranje en zal voorlopig geen wedstrijden spelen. Griekenland, het vierde land in de poule, is nog puntloos. Oranje geeft voorsprong weg Nederland speelde een wisselvallige eerste helft. Bij een 2-2 stand kwam Oranje goed weg - de Duitsers schoten de bal op de paal - en vervolgens bouwde het langzaam maar zeker een voorsprong van drie punten op. Mede dankzij een doelpunt van keepster Tess Wester, die de bal eerst knap redde en vervolgens de bal in het lege Duitse doel wierp, kwam Nederland op 6-3.

Live bij de NOS Zaterdag staat voor de Nederlandse handbalsters de thuiswedstrijd tegen Duitsland op het programma. Deze wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks is vanaf 16.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Richard van der Made.

De Duitsers herpakten zich echter en kwamen razendsnel weer op gelijke hoogte. Een spannende strijd ontspon zich. Op slag van rust kon Loïs Abbingh Oranje via een strafworp op 11-11 zetten, maar ze miste. In de tegenaanval was het wel raak voor Duitsland, waardoor de ruststand 10-12 was. In de tweede helft maakte Nederland de achterstand snel goed en werd er, net als in de eerste helft, een voorsprong opgebouwd. Dit keer gaf het sterk spelende Oranje die niet meer uit handen en liep het met een 31-25 overwinning van het veld af. Eerste duel Johansson Het duel met Duitsland was voor Per Johansson zijn eerste wedstrijd op de bank van het Nederlands team. De 53-jarige Zweed is de vervanger van interim-bondscoach Monique Tijsterman, die sinds het vertrek van de Fransman Emmanuel Mayonnade Oranje onder haar hoede had.

Per Johansson - ANP