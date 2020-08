Ook Broekers-Knol heeft spijt van gang van zaken bij huwelijk Grapperhaus

Broekers-Knol zegt dat ze zelf "zo veel mogelijk afstand" hield. Het beeld kan volgens haar hier en daar wat vertekend zijn. Maar dat het af en toe mis kan gaan, zie je volgens haar ook bij het boodschappen doen. "Het is net als bij Albert Heijn, dan wil een mevrouw in dezelfde kast zijn en ineens langs je. Dat gebeurt."

Grapperhaus trouwde zaterdag in Bloemendaal en op beelden van SBS Shownieuws is te zien dat mensen op de trappen van het stadhuis dicht bij elkaar staan.

Ook staatssecretaris Broekers-Knol heeft spijt van de gang van zaken op het huwelijk van minister Grapperhaus, afgelopen weekend. Broekers-Knol voltrok het huwelijk, waarbij niet steeds de anderhalvemeterregel werd gerespecteerd. "Het is niet allemaal goed gegaan. Als het hier en daar niet goed is gegaan, dan spijt me dat. Alle bewindspersonen hebben een voorbeeldfunctie", zei de staatssecretaris van Justitie.

Gisteren zei minister Grapperhaus al dat het hem speet. Voor aanvang van het kabinetsberaad herhaalde Grapperhaus zijn excuses. Hij zei niet op te zien tegen het kabinetsberaad en niet bang te zijn voor reprimandes vanuit het kabinet.

Op de vraag of hij Nederland de komende maanden nog vermanend kan toespreken zei hij gisteren duidelijk "ja". Hij benadrukte dat corona blijvend moet worden bestreden. "Als iemand een keer een regel heeft overtreden, heb ik steeds gezegd dat de rechter moet toetsen wat er aan de hand is en of een boete terecht is opgelegd." Dat geldt dus ook voor hemzelf, erkende hij gisteren.