Parlement Oekraïne in het geheim bijeen: 'Westen, stel een no-flyzone in!'

Voor het eerst sinds de Russische invasie is het Oekraïense parlement vandaag in een geheime spoedsessie bijeengekomen. Een groot deel van Russisch bezit in Oekraïne werd genationaliseerd en er werd gestemd over een no-flyzone boven Oekraïne die het Westen meteen zou moeten instellen.

Van het parlement, dat 450 afgevaardigden telt, kwamen vandaag 300 parlementariërs bijeen op een geheime plaats. "In 20 minuten hebben we over een hele rits voorstellen gestemd. Over de no-flyzone en over het in beslag nemen van Russische banktegoeden, maar ook over de grond onder de Russische ambassade in Oekraïne. Die hebben we genationaliseerd", zegt parlementariër Kira Rudnik

"Mensen kijken nu naar ons, ze hadden verwacht dat we zouden vluchten. Maar wij vluchten niet, wij blijven hier." Rudnik gelooft niet in de besprekingen tussen Moskou en Kiev. "Het enige wat het ons wellicht oplevert, is tijd."

De bijeenkomst begon met het zingen van het Oekraïense volkslied.