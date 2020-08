Volg de Tour de France (en stel vragen) via WhatsApp, Telegram en Messenger

De Tour is al decennia te volgen via tv, radio, online en teletekst. Dit jaar voegen we daar WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger aan toe. Je krijgt, als je je via een van die drie kanalen abonneert, direct de laatste updates uit de Tour de France. Wie rijdt er op kop? Hoe lang is het nog tot aan de finish? Wie maakt er tempo in het peloton? Je bent met deze informatie uit ons liveblog altijd en overal op de hoogte.

Daarnaast kan je zelf vragen stellen. Vraag je "welke etappe rijden ze op 10 september?" dan krijg je direct een korte beschrijving en een profielkaartje van de etappe. Ook kan je vragen stellen over alle deelnemende renners.

Aanmelden is simpel en leggen we je hieronder uit: