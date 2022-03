Curiosity-rover ontdekt bijzondere 'minerale bloem' op Mars

Op Mars heeft de Curiosity-rover van NASA een 'minerale bloem' ontdekt. De robot deed deze bijzondere vondst tijdens een onderzoek in de Gale Crater. Het heeft de vorm van een bloem, maar het is een minerale formatie. Ook de twee bolletjes die te zien zijn naast 'de bloem' zijn mineralen.

De bloem is zo groot als een klein muntje. De stukjes rots zijn volgens NASA miljarden jaren geleden ontstaan toen mineralen uit water zich hebben vastgemaakt aan de rots. Het robotkarretje maakte de foto van de minerale bloem vorige week met behulp van een camera aan zijn robotarm.

Eerdere ontdekkingen

Al vaker deed de rover dit soort ontdekkingen in de Gale Crater, die 154 kilometer breed is. Zo vond de Curiosity in 2015 en 2019 stukjes mineralen waarvan sommige ook op bloemetjes lijken. Mogelijk is de krater ooit een meer geweest, waardoor deze mineralen zijn ontstaan.

Eerder vond de Opportunity-rover, die in 2003 werd gelanceerd en de voorganger is van de Curiosity, in een andere krater op de planeet kleine minerale bolletjes met een blauwachtige kleur, waardoor ze op bosbessen lijken.