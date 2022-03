Vijf vragen over Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Er wordt hard gewerkt aan crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Premier Rutte zei vanochtend dat het kabinet rekening houdt met een grotere stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Wie dat gaat coördineren is nog niet bekend. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen, ze mogen vanwege hun Europese status hier sowieso verblijven. Daarom is de opvang niet de taak van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Het zijn de veiligheidsregio's en de gemeenten waar nu als eerste naar wordt gekeken.

1: Komen er al vluchtelingen uit Oekraïne hier naartoe?

Tot vandaag hebben zich 235 mensen gemeld bij het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De Immigratie en Naturalisatie Dienst weet niet hoeveel van hen rechtstreeks uit Oekraïne kwamen en hoeveel er al in Nederland waren. Ook is niet bekend hoeveel Oekraïners hierheen zijn gekomen die zich niet in Ter Apel hebben gemeld. Af en toe zijn daar berichten over. Zo komen morgenvroeg 50 Oekraïners aan in Waddinxveen. Zij zijn opgehaald door mensen uit die gemeente omdat ze een band hebben met het dorp Reya.

2: Hoeveel vluchtelingen kunnen we verwachten?

Daar is nog geen zinnig woord over te zeggen, maar de aantallen kunnen hoog oplopen. De VN schat dat uiteindelijk tot wel vijf miljoen Oekraïners kunnen vluchten, en de meeste zullen naar Polen gaan. Tot nu toe zijn volgens de internationale vluchtelingen organisatie UNHCR 1 miljoen Oekraïners op de vlucht. Hoeveel van hen naar Nederland komen, is onder meer afhankelijk van afspraken die worden gemaakt over de verdeling van vluchtelingen

3: Waar kunnen zij nu terecht in Nederland?

Er is nog geen landelijke coördinatie, maar Oekraïners krijgen het advies zich te melden bij de gemeente waar ze verblijven. De verwachting is dat ze in eerste instantie bij familie onderdak zoeken. Als de marechaussee mensen aantreft bij de grens worden ze voorlopig doorverwezen naar Amsterdam, waar plek is voor 80 mensen, en naar Harskamp waar 800 mensen in een kazerne terechtkunnen. Ondertussen wordt gezocht naar een paar grootschalige noodopvanglocaties.

