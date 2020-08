Amsterdam en Rotterdam stoppen met mondkapjesplicht

Eén van de plekken waar de plicht gold was de markt op de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Maar daar loopt men nog niet over van enthousiasme voor het afschaffen van de maatregel:

De proef met de verplichte mondkapjes in delen van de steden ging op 5 augustus in en gold voor iedereen vanaf 13 jaar. Het experiment zal worden geëvalueerd en de uitkomst van het onderzoek wordt in de loop van september verwacht.

Het experiment eindigt volgens planning, laten beide gemeentes weten. "Het gaat niet om het dragen van mondkapjes, maar om de 1,5 meter", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. "Als het minder druk is, regelt het zich vanzelf. We wachten nu op de evaluatie om te zien of het mensen heeft geholpen om op drukke plekken 1,5 meter afstand te houden."

"Als we zien dat het aantal besmettingen toeneemt en het weer druk wordt, dan kunnen we de maatregel weer invoeren", zegt de gemeentewoordvoerder.

"Door het minder warme weer en het einde van het toeristisch hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden," zegt de veiligheidsregio in Amsterdam.

Minder klandizie

De steden kondigden afgelopen weekend nog aan om sneller boetes uit te delen aan mensen die na een waarschuwing weigeren een mondkapje op te doen.

Vorige week sloegen winkeliers en vastgoedeigenaren in Amsterdam en Rotterdam alarm over de maatregel, omdat die ten koste zou gaan van de klandizie.

Volgens een onderzoeksbureau trokken de Lijnbaan in Rotterdam en de Kalverstraat in Amsterdam bijna een derde minder bezoekers. Eind juli hadden Amsterdamse winkeliers nog gevraagd om de mondkapjesplicht.

In Amsterdam is de maatregel van kracht in onder meer het Wallengebied en in de winkelstraten Nieuwendijk en Kalverstraat. In Rotterdam moet een mondkapje worden gedragen in delen van het centrum, waaronder de Coolsingel, Lijnbaan en de Meent.