Hermitage Amsterdam verbreekt banden met Rusland, per direct grotendeels dicht

Na wekenlange dreiging zijn Russische militairen de grens met twee Oekraïense regio's overgestoken: Donetsk en Loegansk, oftewel de Donbas. Waarom dat is, leggen we je uit.

Het museum werkte altijd nauw samen met het State Hermitage Museum in de Russische stad Sint-Petersburg, een van de grootste musea ter wereld. In feite was het een dependance. Dat leidde ertoe dat tal van bijzondere kunststukken ook in Amsterdam tentoongesteld werden. Tot gisteren was er de tentoonstelling Russische avant-garde | Revolutie in de kunst.

De Hermitage Amsterdam verbreekt alle banden met Rusland. In de praktijk betekent dat dat het grootste deel van het museum aan de Amstel met onmiddellijke ingang dicht is.

Dit is de Donbas in Oost-Oekraïne, waar nu alle ogen op gericht zijn - NOS

Afgelopen maandag beperkte het Amsterdamse museum zich nog tot een verklaring. "Stichting Hermitage Amsterdam is ontzet over de inval in Oekraïne", heette het toen. "We veroordelen deze ten zeerste."

Hopen op vrede

Nu zegt de Hermitage Amsterdam geen andere keuze te hebben dan alle banden te verbreken. "Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland, waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen."

In het gebouw van de Hermitage zou komend weekend tijdelijk een afdeling van het Amsterdam Museum komen. Dat wordt opgeknapt en gaat langdurig dicht. Maar de opening van het Amsterdam Museum in de Hermitage gaat niet door, valt te lezen bij AT5.

Opening opgeschort

"De banden van de Hermitage Amsterdam met Rusland zijn onmiskenbaar aanwezig en voor ons te onduidelijk", zei directeur Judikje Kiers gisteren bij NH Nieuws. "Dat is voor ons aanleiding om de openstelling en opening van de Amsterdam Museum-vleugel in het Hermitage-gebouw op te schorten."

Wat overblijft in het gebouw van de Hermitage is het Museum van de geest, een onafhankelijk museum met outsider art dat in een van de vleugels is gevestigd. Het Museum van de geest blijft open, aldus een woordvoerster van de Hermitage.

De eerste week van de oorlog in Oekraïne in beeld: