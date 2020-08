Opnieuw protest in Amerikaanse sporten, ook ijshockey uitgesteld

"Zwarte en gekleurde gemeenschappen blijven de echte, pijnlijke realiteit ervaren", aldus een gezamenlijke verklaring van de NHL en de spelersbond. "De NHL en de spelersbond erkennen dat veel werk nodig is voordat we een gepaste rol in de discussies over diversiteit, inclusie en sociale gerechtigheid kunnen spelen."

De Philadelphia Flyers en de New York Islanders zouden donderdag hun derde wedstrijd in de best-of-sevenserie spelen, net als de Vegas Golden Knights tegen de Vancouver Canucks. Deze twee wedstrijden en de duels van vrijdag zijn verplaatst naar zaterdag.

In navolging van de NBA (basketbal) heeft ook de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL alle geplande play-offwedstrijden van donderdag en vrijdag geschrapt. Dit uit protest tegen het aanhoudende geweld van de politie tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten.

Zo besloten New York Mets (van assistent-coach Hensley Meulens) en Miami Marlins donderdag niet te spelen. Na een moment stilte (precies 42 seconden, naar het rugnummer van Jackie Robinson, de eerste zwarte speler in de MLB) en het neerleggen van een t-shirt met de tekst Black Lives Matter liepen beide ploegen weer van het veld.

Verder werden meerdere duels in de MLS (voetbal) en WNBA (vrouwenbasketbal) donderdag al uitgesteld. Ook niet alle honkbalteams in de MLB kwamen in actie.

Tennisster Naomi Osaka had laten weten niet in actie te komen in de halve finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (dat wordt gespeeld in New York vanwege de coronapandemie).

"We begrijpen dat de tragedies rondom Jacob Blake , George Floyd en Breonna Taylor ons dwingen tot dit moment. We beloven om onze sport in te zetten om positieve veranderingen in de samenleving teweeg te brengen."

Golfer Tiger Woods, die wel in actie kwam op het BMW Championship in het Amerikaanse Olympia Fields, reageerde op de boycots in andere sporten. "We hebben er wel over gesproken en de Tour zou ons steunen als we een ronde zouden overslaan."

Woods: "Toch heb ik besloten om door te spelen, net als de andere golfers. Maar het is goed dat we er samen over hebben gesproken."