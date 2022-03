Extreme regenval houdt aan, half miljoen Australiërs moeten mogelijk vluchten

Opnieuw hebben duizenden Australiërs de boodschap gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege overstromingen. Er gelden nu evacuatiebevelen of -waarschuwingen voor 500.000 Australiërs aan de oostkust.

Eind vorige week begon de zware regenval in het noordoosten van het land, in de deelstaat Queensland. Daar ligt onder meer Brisbane. In drie dagen tijd viel er 80 procent van de regen die normaal gesproken in een jaar tijd valt. Zeker tien mensen kwamen om.

Inmiddels is het noodweer grotendeels verplaatst naar het zuidoosten, naar de deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. De verwachting is dat de extreme regenval nog een tijdje aanhoudt.

'Het wordt eerst nog slechter'

Vandaag valt er naar verwachting tussen de 5 en 25 centimeter regen in New South Wales. Op sommige plekken valt er mogelijk 20 centimeter in een tijdspanne van nog geen zes uur. Normaal gesproken valt er in de hele maand maart zo'n 14 centimeter regen.

Volgens deelstaatpremier Dominic Perrottet zal de ernst van de overstromingen die van vorig jaar overtreffen. Dat waren al de ernstigste overstromingen in zestig jaar tijd: "We denken dat het eerst nog slechter wordt, voordat het beter gaat."

In het westen van Sydney is de Warragamba Dam overstroomd met 600 miljard liter water. 130.000 huizen lopen het gevaar door het water getroffen te worden. Vanwege de overstromingen zijn 250 scholen in New South Wales gesloten.