Lager aardgasverbruik in 2021 door hogere gasprijzen

Hoewel het in 2021 gemiddeld kouder was dan in 2020, lag het totale aardgasverbruik lager, blijkt uit cijfers van het CBS. In Nederland werd vorig jaar 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. In 2020 was dat nog 42 miljard kubieke meter.

Volgens het CBS heeft dat onder meer te maken met de hoge gasprijs. Daardoor is vooral het gasverbruik bij industriële gebruikers gedaald. Zo werd er 29 procent minder gas verbruikt voor elektriciteitsproductie. Die daling komt vooral door een lager verbruik in de tweede helft van het jaar. Vanaf september steeg de prijs gestaag. Ter compensatie werd er elektriciteit geïmporteerd of extra opgewekt door middel van kolencentrales of duurzame energiebronnen.

Omdat er tegenwoordig minder gas wordt gewonnen in Groningen is Nederland al een paar jaar netto importeur van aardgas. Nederland importeerde 13,4 miljard kubieke meter gas meer dan het exporteerde. In 2021 werd er 20,6 miljard kubieke meter zelf gewonnen. Een jaar eerder was dat nog bijna 23 miljard kubieke meter.

Mogelijk zal het gasverbruik door de hogere prijzen dit jaar verder afnemen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is de gasprijs in de afgelopen dagen flink omhoog geschoten. Gisteren kostte een megawattuur voor gas dat over een maand geleverd wordt 194 euro. Dat was een stijging van 60 procent.