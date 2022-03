Laat eigen doelpunt levert Juventus winst op in eerste halve finale Coppa Italia

Juventus heeft in het eerste halvefinaleduel van de Italiaanse beker goede zaken gedaan door met 1-0 te winnen bij Fiorentina. De 'Oude Dame' werd daarbij wel een flink handje geholpen door de thuisploeg.

Het duel stond vooral in het teken van de terugkeer van Dusan Vlahovic. De Servische spits verkaste deze winter van Florence naar Turijn en dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd de hele wedstrijd uitgefloten en was het lijdend onderwerp op de spandoeken van de Fiorentina-tifosi.

Eigen doelpunt

De vijandige sfeer kwam het spel van beide ploegen in de eerste helft niet ten goede. Aan de kant van de bezoekers leverde Vlahovice een slap schotje af en Jonathan Ikoné schoot namens Fiorentina net naast.

De thuisploeg had wel een licht overwicht, zag Ikoné na rust nog de paal raken, maar uiteindelijk was het Juventus dat de volle buit pakte. Een strakke voorzet van Juan Cuadrado werd in blessuretijd door Lorenzo Venuti ongelukkig in het doel gewerkt.