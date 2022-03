Zoë Sedney maakt indruk in Madrid op 60 meter horden

Zoë Sedney heeft in Madrid bij een indoormeeting indruk gemaakt op de 60 meter horden. De 20-jarige atlete en jongere zus van Naomi Sedney won de race en dook met 7,95 0,03 onder haar beste tijd ooit.

Ze bleef in de Spaanse hoofdstad de Finse Reeta Hurske en de Ierse Sarah Lavin voor. Sedney had al voldaan aan de limiet voor de WK indoor (8,00).

Van Gool vierde

Ook Joris van Gool dook op de 60 meter al onder de limiet van de WK van deze maand in Belgrado (6,60). In Madrid werd hij vierde in een tijd van 6,62.