Wat staat Oekraïners te wachten in de omsingelde steden?

In Charkov sloegen meerdere raketten in. Het centrum voor en na de beschietingen:

Om een stad zoals Charkov en Kiev onder controle te krijgen, is volgens King 'honderd procent luchtdominantie' vereist. De Russen zullen volgens hem dan een grote hoeveelheid vliegtuigen en drones inzetten. Dat combineren ze dan met een grondoffensief. "Een langzaam grondoffensief, met veel geschut, veel tanks en zelfrijdende kanonnen. Het niveau van vernietiging is behoorlijk verontrustend."

De verwachting is dat Oekraïners de stad fanatiek blijven verdedigen, zegt Anthony King, hoogleraar oorlogsstudies. "Als de Oekraïners blijven vechten, dan gaan we een aantal vreselijke weken tegemoet."

Steeds meer omsingelde steden in Oekraïne bereiden zich voor op een bloedige oorlog in de stad. Er lijkt een grote aanval op de hoofdstad Kiev op handen. Hoe de strijd verder verloopt, hangt af van de mate van verzet.

Volgens Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten, komt er vroeg of laat een keer een punt dat de Russen Kiev in zullen moeten. "De eerste fase is dat je op afstand probeert doelen uit te schakelen. Als dat niet lukt, dan moet je de stad in. De Russen zullen dat proberen te vermijden. Een oorlog in steden is totaal onoverzichtelijk. De vijand kan in het riool zitten, in een flat, als hij weg is kan hij ineens weer opduiken. Het is geen lineair gevecht. Het vreet munitie, het is fysiek heel zwaar en het vreet mensen."

Volgens King is de vrees dat grote steden zoals Kiev en Charkov vergelijkbare scenario's te wachten staan zoals tijdens hevige, lange, bloedige gevechten in Aleppo (2012) en Mosul (2016). "Bij deze gevechten waren serieus vechtende verdedigers. Er waren extreem veel vuurgevechten. De vernietiging en het aantal burgerdoden is verschrikkelijk."

De laatste keer dat in Europa een vergelijkbare strijd werd gevoerd, wat tijdens belegering van Sarajevo in de vroege jaren '90. "Er zijn wel overeenkomsten. Tijdens de belegering in Sarajevo onderwierpen de Servische troepen de stad maandenlang aan bombardementen, sluipschuttersvuur en handvuurwapens. Grote delen van de stad zijn beschadigd en er vielen tienduizenden burgerdoden."