Chelsea werkt bij Luton Town twee keer een achterstand weg in FA Cup

Luton Town nam in eigen huis tot twee keer een voorsprong in het FA Cup-duel met Chelsea, maar kon toch niet voorkomen dat de Londense grootmacht er met een 3-2 overwinning vandoor ging en zich plaatste voor de kwartfinales van het befaamde Engelse bekertoernooi.

Champions League-winnaar Chelsea keek op de dag dat het vooral in het nieuws was door het aanstaande afscheid van de Russische eigenaar Roman Abramovitsj, al na twee minuten tegen een achterstand aan bij de nummer zes van het Championship. Reece Burke had bij een hoekschop succes met een kopbal, die via de binnenkant van de paal binnensloeg.

Een droomstart die verstoord werd door een blessure van keeper Jed Steer, die zich verstapte en nog voor het eerste kwartier voorbij was vervangen werd door Harry Isted.

Mislukte dribbel

De invaller moest in de 27ste minuut vissen bij een geplaatst schot van Saúl Niguez, die geen moment twijfelde na een mislukte dribbel van Timo Werner. Maar daarna had Isted enkele voortreffelijke reddingen in huis op schoten van opnieuw Saúl, Kenedy en Romelu Lukaku.