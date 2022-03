Veerman schiet PSV naar bekerfinale tegen tien man Go Ahead Eagles

Drie dagen na de eredivisiezege op Ajax (2-1) mocht Go Ahead Eagles woensdagavond lang dromen van een nieuwe stunt. Maar na een goede start in de eerste halve finale van de KNVB-beker moest de club uit Deventer zijn meerdere erkennen in PSV: 1-2.

De Eindhovenaren hebben zich daarmee voor de achttiende keer geplaatst voor de finale van het bekertoernooi. PSV speelt daarin half april tegen AZ of Ajax. Die clubs treffen elkaar donderdagavond in Alkmaar in de andere halve finale.

Go Ahead neemt leiding

Vroeg in het seizoen was PSV-coach Roger Schmidt al opvallend complimenteus over Go Ahead. Na het competitietreffen in de Adelaarshorst (dat eind september door PSV met moeite werd gewonnen) noemde hij de Eagles "de beste tegenstander tot dusver in de eredivisie".

Ook deze keer bood de ploeg van trainer Kees van Wonderen aanvankelijk prima partij aan PSV. Go Ahead moest het meeste balbezit aan de bezoekers laten, maar kwam lange tijd nauwelijks in de problemen.