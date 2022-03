Nieuwe coach Oranje-handbalsters is in gedachten bij team in Rusland

De Nederlandse handbalsters bereiden zich voor op een dubbele confrontatie met Duitsland, in de kwalificatiereeks voor het EK van eind dit jaar. Ook in het Oranje-kamp is de Russische invasie van Oekraïne een van de belangrijkste gespreksthema's. Dat komt vooral omdat Per Johansson, de nieuwe bondscoach, ook trainer is van de Russische topclub Rostov-Don.

De Zweed weet nog niet of hij volgende week, als zijn eerste wedstrijden als coach van Nederland erop zitten, weer terugkeert naar Rusland. "Het is een moeilijke situatie. Mijn gedachten zijn bij mijn speelsters in Rostov. We moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt", aldus Johansson.

Trots op nieuwe baan

De komende dagen richt de ervaren toptrainer zich op het tweeluik met Duitsland. Johansson beschouwt zijn aanstelling als bondscoach van Oranje als een eer. "Nederland is een van de beste teams ter wereld. Voor elke coach is dit een aantrekkelijke baan."

"Er zit veel potentie in dit team", meent Johansson. "De ervaren speelsters zijn nog niet over hun top heen. Er is ook veel talent. De groep is hongerig. Nu moeten we zorgen dat we zo snel mogelijk weer mee kunnen doen om de medailles."