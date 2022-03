Sywert van Lienden weer op vrije voeten, twee andere verdachten nog vast

Sywert van Lienden, die maandag werd aangehouden door de fiscale opsporingsdienst FIOD, is weer op vrije voeten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De twee andere verdachten zitten nog vast op het politiebureau.

De drie werden aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van Van Liendens Stichting Hulptroepen Alliantie met het ministerie van Volksgezondheid. Ook werden twee woningen en een kantoor doorzocht.

De stichting kwam in beeld toen onderzoek had uitgewezen dat Van Lienden en zijn compagnons miljoenen euro's hadden verdiend aan de levering van medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, terwijl hij herhaaldelijk had gezegd dat ze geen winst zouden maken.

Een aantal organisaties kon zich vinden in de ideële doelstellingen en zegde hem belangeloos steun toe. Uitzendbureau Randstad, dat voor niks personeel aanleverde, deed eind vorig jaar aangifte.