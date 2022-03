Overval op set Netflix-serie Lupin, dagen na diefstal bij set The Crown

Dat gebeurde in Nanterre, een voorstad van Parijs. Zo'n twintig mensen bestormden de set met bedekte gezichten, nadat ze eerst met zwaar vuurwerk hadden gegooid. Er zou voor 300.000 euro aan apparatuur zijn gestolen. Volgens Netflix is er niemand gewond geraakt.

Opnieuw is een diefstal met een grote buit gepleegd op de set van een Netflix-serie. Dat schrijft het entertainmentblad Variety. Daags na de diefstal van attributen van The Crown werd op de set van de populaire Franse serie Lupin een overval gepleegd.

Een dag eerder werd de Britse serie The Crown, waarvan het vijfde seizoen nu in Groot-Brittannië wordt opgenomen, getroffen door een diefstal. Op 24 februari werd ingebroken in drie voertuigen die op een vrachtwagenpark stonden in Mexborough in Yorkshire, niet ver van de plek waar opnames werden gemaakt.

Daarbij werden antieke rekwisieten buitgemaakt ter waarde van 180.000 euro. Er werden meer dan 350 voorwerpen meegenomen, waaronder een replica van een Fabergé-ei, een antieke klok, een kaptafel, kristal en gouden en zilveren kandelaars.

De diefstal had geen gevolgen voor de opnames.

Van de populaire serie The Crown staan al vier seizoenen op Netflix: