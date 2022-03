Hoekstra wil opnieuw praten over regeerakkoord, Kaag wil niet aan afspraken tornen

Dat de oorlog in Oekraïne ook grote gevolgen heeft voor de Nederlandse politiek, wordt steeds duidelijker. Alom klinkt de roep om meer geld voor defensie, en ook de verwachte vluchtelingenstroom gaat veel geld kosten. De vraag is wat dat betekent voor de afspraken die nog maar een paar maanden geleden zijn gemaakt in het regeerakkoord. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, ook vicepremier en CDA-leider, gaf vanmorgen een schot voor de boeg. "We zijn de afgelopen dagen ingehaald door de werkelijkheid en zullen de bakens moeten verzetten. We moeten terug naar de tekentafel", zei hij. Hoekstra is bereid het regeerakkoord open te breken, als defensie meer prioriteit en extra geld moeten krijgen. "Geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord." Hij wil "in de volle breedte" kijken naar de gemaakte afspraken.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Hier zie je goed hoe politiek werkt: Hoekstra gebruikt grote woorden om straks over alles te kunnen praten. Kaag houdt het liever klein om alle ambities waar zij voor is te beschermen. Maar ze weten allebei dat er spannende weken aankomen met grote besluiten. Want de hoge gasrekening is dichtbij, maar de oorlog is dat nu ook. En gratis geld bestaat niet."

Daarmee lijkt hij te suggereren dat er ook met geld geschoven kan worden, en dat de investeringen in defensie ook ten koste kunnen gaan van andere zaken, zoals het budget voor klimaatbeleid. Om de gevolgen van de klimaatverandering terug te dringen wordt er 35 miljard euro in een fonds gestopt, zo staat in het regeerakkoord. Daar iets van afhalen om te investeren in defensie is op het eerste gezicht in strijd met wat de Tweede Kamer wil. Maandag werd nog een breed gedragen motie aangenomen voor extra geld naar de krijgsmacht, maar zonder dat dat ten koste gaat van andere investeringen. Wil Hoekstra, in het vorige kabinet nog minister van Financiën, dan bezuinigen? Op die vraag gaat hij niet in. "Dat is niet voor nu", zegt hij. "Ik constateer dat we terug moeten naar de tekentafel, zonder dat ik nu de oplossing uit de mouw schudt."

Quote Terug naar de tekentafel suggereert dat je een totaal nieuwe tekening gaat maken, en dat lijkt me niet de bedoeling Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën