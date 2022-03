Rus Abramovitsj bevestigt verkoop Chelsea; opbrengst naar slachtoffers Oekraïne

Roman Abramovitsj gaat voetbalclub Chelsea verkopen. De Russische miljardair, die een goede bekende is van president Vladimir Poetin, heeft dat aangekondigd op de website van de Londense club, die hij in 2003 overnam voor een bedrag van 60 miljoen pond.

Abramovitsj: "Deze beslissing is naar mijn idee het beste voor de club, de fans, de medewerkers en de sponsoren. De verkoop van de club gaat niet van de ene op de andere dag, maar is een zorgvuldig proces. Ik zal de club niet vragen om leningen aan mij terug te betalen."

"Het ging mij nooit om geld, maar om passie voor voetbal en de club", vervolgt Abramovitsj. "Ik heb mijn team ook opdracht gegeven om een stichting op te richten waarin de opbrengst van de verkoop zal worden gestort. Dat geld komt daarna ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne."

Britse sancties dreigen

Afgelopen weekend besloot Abramovitsj al een stapje terug te doen door zijn belangen formeel over te dragen aan een foundation van de club. Vermoedelijk probeert hij te voorkomen dat Chelsea in de problemen komt, nu het Britse parlement met sancties dreigt tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Abramovitsj pompte na de overname in 2003 ongeveer anderhalf miljard pond in Chelsea, dat uitgroeide tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won de club de Champions League.