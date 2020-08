Spits Veerman keert na twee jaar St. Pauli terug bij sc Heerenveen

Henk Veerman keert terug naar sc Heerenveen. De Volendamse spits tekent een contract voor drie jaar in Friesland. Hij komt over van FC St. Pauli, waar hij twee jaar onder contract stond.

De 29-jarige Veerman, die zijn carrière begon bij FC Volendam, speelde eerder drie seizoenen voor Heerenveen en kwam in die periode tot 108 wedstrijden en 21 doelpunten.

Zijn periode bij St. Pauli, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, verliep wisselvallig. Hij kende een sterke periode, maar hij raakte ook zwaar geblesseerd. Eind 2018 scheurde hij de voorste kruisband in zijn rechterknie. Uiteindelijk speelde hij 38 wedstrijden voor de club uit Hamburg. Hij scoorde 17 keer.

Veerman had nog een contract voor een jaar in Duitsland. Het is niet bekend wat de Friezen voor hem betalen. Veerman wordt vrijdag om 11.30 uur gepresenteerd.