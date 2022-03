Ten Hag niet in paniek om dipje Ajax: 'Situatie Neres zeker thema geweest'

Hoewel Erik ten Hag nog niet wil zeggen of hij zijn contract bij Ajax uitdient, zegt hij wel al volop bezig te zijn met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. De trainer werkte nauw samen met technisch directeur Marc Overmars, die vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrok. "Het overvalt me ook een beetje", zegt Ten Hag als zijn toekomst bij de regerend kampioen ter sprake komt. Ja, die samenwerking met Overmars verliep volgens hem bijzonder succesvol. "Maar op dit moment is het vizier alleen maar op dit seizoen. Het thema moet zijn hoe we weer wedstrijden gaan winnen." Donderdag gaat Ajax in de halve finale van het bekertoernooi op bezoek bij AZ, de ploeg in vorm.

Timber terug, nog geen Mazraoui Erik ten Hag verwacht in Alkmaar weer een beroep te kunnen doen op Jurriën Timber. Noussair Mazraoui ontbreekt tegen AZ door een knieblessure. Spits Brian Brobbey heeft de training inmiddels hervat en hoopt er over twee weken tegen Benfica weer bij te zijn. AZ-Ajax begint donderdag om 20.00 uur en is rechtstreeks te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog op deze site en de NOS-app.

"Het is een heel stabiel geheel, met ontzettend veel drive in de ploeg", omschrijft Ten Hag de Alkmaarse opponent, die in december nog te sterk was voor Ajax in de eredivisie. "Het zit gewoon heel goed in elkaar."

Owen Wijndal (midden) tijdens een eerder duel met Ajax dit seizoen - ANP

Een van de tegenstanders die Ten Hag goed in de gaten zal houden, is Owen Wijndal. Een speler die volgens hem klaar is voor de top, getuige zijn status als international van Oranje. "Hij staat al een tijd op ons lijstje." "Ik ben al voor na dit seizoen bezig. Dat is mijn verantwoordelijkheid", houdt de Tukker, die zelf nog een contract heeft tot medio 2023, de transfermarkt nauwlettend in de gaten. "Dat doe ik samen met de staf, waarbij er veel communicatie is met Gerry Hamstra. Dan heb je nog de scouting. En nu Marc is weggevallen, gaat ook Edwin van der Sar daar een rol in spelen."