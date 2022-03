Russen en Belarussen welkom op Paralympische Spelen, onder neutrale vlag

Russische en Belarussische sporters mogen alleen onder neutrale vlag meedoen aan de Paralympische Spelen in Peking en worden uitgesloten van de medaillespiegel. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) bekendgemaakt. Het IPC neemt deze maatregel vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Belarus is een bondgenoot van Rusland. De Paralympische Spelen gaan aankomende vrijdag van start. Het IOC (Internationaal Olympisch Comité) riep eerder deze week op om Russische en Belarussische sporters uit te sluiten van internationale evenementen. Veel sportbonden hebben gevolg gegeven aan die oproep. Grondwet Het IPC gaat met de beslissing niet mee in de oproep van het IOC. Naar eigen zeggen omdat het totaal verbannen van atleten ingaat tegen de principes van de "grondwet van de paralympische beweging". "Om tot een beslissing te komen was het van fundamenteel belang dat we binnen de kaders van onze kernwaarden, het streven naar politieke neutraliteit en onpartijdigheid, bleven", zegt IPC-voorzitter Andrew Parsons over de verklaring. "Sport heeft de veranderende kracht om onze tekortkomingen te overwinnen en het beste in de mensheid naar boven te halen. Vooral in donkere tijden."

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking is op vrijdag 4 maart vanaf 13.00 uur live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app en op NPO2.