Reisadvies Frankrijk opnieuw aangepast • RIVM waarschuwt voor valse sms'jes

Voetballer Justin Kluivert van AS Roma is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Italiaanse sportsite Sky Italia. De besmetting zou zijn geconstateerd bij een van de testrondes van de voetbalclub. De Nederlander is de vierde speler van de club bij wie het virus is geconstateerd. Ook de Braziliaans Bruno Peres is besmet, maakte hij op zijn Instagram-pagina bekend. Het nieuws is niet door Kluivert of zijn management bevestigd.

In Frankrijk zijn in een dag ruim 7000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat zijn er ruim 1200 meer dan gisteren. President Macron zei dat de regering er alles aan doet om een nieuwe lockdown te voorkomen. Eergisteren werden ruim 5000 nieuwe gevallen gemeld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag het reisadvies voor delen van Frankrijk opnieuw aangepast. Vanaf morgen geldt er voor 14 nieuwe departementen code oranje.

Er wordt dit jaar toch een WK wielrennen georganiseerd, heeft David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI bevestigd. "Het gaat door, er is een aantal kandidaten in Europa. Meer kan ik nu niet zeggen", zei hij. Lappartient vermoedt dat er sprake zal zijn van een beperkt programma. Het WK zou eigenlijk vanaf 20 september in Zwitserland plaatsvinden, maar de beperkingen rond het coronavirus maakten dat onmogelijk. Toscane toonde vervolgens interesse het evenement over te nemen. Ook Nederland zou in beeld zijn. Lappartient noemt het verder een wonder als de Tour de France, die morgen in Nice begint, Parijs haalt. Volgens hem zal het een karwei worden om het evenement in zijn geheel te kunnen voltooien. "Het is al een wonder dat we nu hier staan en het tweede wonder is als we Parijs halen. Maar ik geloof in twee wonderen", zei hij. UCI-baas Lappartient: 'wonder' als Tour Parijs haalt en WK gaat door

De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests meer worden gedaan, omdat laboratoriumcapaciteit in Duitsland wordt ingekocht. Dat meldt minister De Jonge (Volksgezondheid). Nu is de capaciteit 30.000 tests per dag, het aantal aanvragen is gestegen naar 25.000. Een Duits bedrijf schiet nu te hulp, zodat per week ruimte ontstaat voor maximaal 44.000 Nederlandse tests. Er wordt verder gewerkt aan sneltesten, omdat de vraag vermoedelijk nog verder stijgt. Die zijn onbetrouwbaarder, maar kunnen gebruikt worden voor mensen zonder klachten. Bij een positieve test zouden ze een echte test kunnen doen.

Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd en noemen het een goede basis voor de komende maanden. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt het steunpakket "een handreiking van het kabinet om de winter mee door te kunnen komen". "De miljard euro extra die nu beschikbaar is voor scholing is ons betreft de grootste winst." Ook FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha is positief. "Het is goed dat de steunmaatregelen worden doorgetrokken, dat biedt perspectief", zegt hij. Vakbonden zeggen dat wel tijdig moet worden ingezet op scholingstrajecten en begeleiding van werk naar werk. Ook moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket bij nieuwe omstandigheden, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Vakbonden en werkgevers blij met verlenging steunpakket: 'Goed perspectief'

Een groep van 17 marechaussees moet tien dagen in thuisquarantaine na de arrestatie van een met het coronavirus besmette vreemdeling, schrijft Omroep Brabant. Het gaat om medewerkers van de brigade Scheldestromen in Hoogerheide, die geen klachten zouden hebben. Volgens de lokale omroep kwamen de mogelijke besmettingen aan het licht na bron- en contactonderzoek. De man uit het buitenland zou in de grensregio zijn aangehouden.

De wachttijd voor een coronatest is bij de helft van alle testlocaties opgelopen tot meer dan twee dagen. In 51 van de 98 locaties is de komende 48 uur geen plek meer, zegt GGD GHOR Nederland. In de provincies Flevoland, Friesland en Groningen en de regio's Kennemerland en Hollands Midden is helemaal geen plek meer. Ook bij de GGD's in Amsterdam, IJsselland, Drenthe en Hollands Noorden is er nog nauwelijks testcapaciteit. Volgens de GGD is er genoeg personeel beschikbaar, maar het ministerie heeft de GGD's gevraagd voorlopig niet op te schalen door grote tekorten aan testmaterialen bij laboratoria. GGD: helft testlocaties zit komende dagen vol

Mondkapjes verplicht in heel Parijs: 'Voor mij verandert er niets' - NOS

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt een onderzoek in naar de Eindhovense psychiater Renate Tillema, die ook actief is voor de actiegroep Viruswaarheid, meldt Omroep Brabant. Ze zou medische standaardverklaringen hebben aangeboden die mensen konden gebruiken om geen mondkapje te hoeven dragen in het openbaar vervoer. De zaak werd aangekaart door de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Tillema vindt dat het dragen van een mondkapje zowel een fysiek als geestelijk risico met zich meebrengt. "Ik ken mensen die hun NS-abonnement ervoor hebben opgezegd", zei ze tegen de lokale omroep. Ze zou al meerdere verklaringen hebben afgegeven. Daarmee is ze na de brief van de inspectie gestopt, schrijft Omroep Brabant.

De GGD in Amsterdam en Rotterdam gaan het bron- en contactonderzoek weer volledig uitvoeren. Iedereen met wie besmette personen nauw contact hebben wordt nu weer gebeld door medewerkers van de GGD. Drie weken geleden moesten de GGD's stoppen met het bellen van contacten. Er was onvoldoende personeel om het contactonderzoek volledig uit te voeren. Aan besmette personen werd tot vandaag gevraagd om zelf hun contacten te informeren. Het nabellen van contacten wordt weer mogelijk omdat er nu voldoende capaciteit is bij de alarmcentrales. Zij ondersteunen de GGD bij het contactonderzoek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat opnieuw het reisadvies door delen van Frankrijk aanpassen. Vanaf morgen geldt er voor ruim 14 nieuwe gebieden code oranje. Dat betekent dat wordt afgeraden om naar deze gebieden te reizen tenzij dat noodzakelijk is. Vakanties worden niet gezien als noodzakelijke reizen. Vier dagen geleden werd het advies al voor enkele delen in het land aangepast. Code oranje gold vanaf toen voor Parijs en de departementen Sarthe, Hérault, Bouches-du-Rhône en Alpes Maritimes. Nu zijn daar la Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Gard, Var, Vaucluse en Loiret bijgekomen. Het aantal coronabesmettingen is in die gebieden sterk toegenomen, meldt het Nederlandse ministerie.

Rutte: fouten bij huwelijk Grapperhaus, geloofwaardigheid niet op spel - NOS

De meeste corona-steunregelingen van het kabinet worden verlengd,maar wel in soberder vorm. Dat kost zo'n 11 miljard euro. Bedrijven die op de lange termijn geen toekomst hebben, moeten wat het kabinet betreft niet met overheidsgeld overeind worden gehouden. De meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten blijven bestaan, maar worden versoberd en in stappen afgebouwd. De gedachte erachter is dat bedrijven die op de langere termijn geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun in de lucht gehouden moeten worden. De ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra lichten de maatregelen vanmiddag toe op een persconferentie, die live te volgen is op NPO 1, NPO Nieuws en nos.nl. Lees hier welke steunregelingen blijven en welke worden afgebouwd: Derde steunpakket coronacrisis: 'soberder maar gerichter'

Schouten over stoppen nertsenbedrijven: compensatie nodig, gaat om volksgezondheid - NOS

De spelers van het Nederlands elftal hoeven niet in quarantaine als ze vanuit een gebied waar code oranje geldt in Nederland aankomen voor de Nations League-duels met Polen en Italië. Dat heeft minister voor Sport Tamara van Ark bevestigd. Daardoor kan interim-bondscoach Dwight Lodeweges ondanks de coronamaatregelen de sterkst mogelijke opstelling maken voor de interlands in Amsterdam op 4 en 7 september. Een groot aantal internationals moet uit een land komen dat als 'oranje' staat aangemerkt. Daardoor zouden ze eigenlijk tien dagen in quarantaine moeten. Afgelopen week vroeg voetbalbond KNVB aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een uitzonderingspositie voor de internationals. Dat verzoek gold ook voor de vrouwen, die op 18 september een wedstrijd in en tegen Rusland spelen. Het besluit geldt niet voor andere teams en sporten, liet minister Van Ark weten. Spelers Nederlands elftal vrijgesteld van quarantaineregels

Tot 10.00 uur vanochtend zijn er 507 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Vorige week werden er gemiddeld 510 besmettingen per dag gemeld, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De meeste besmettingen (81) zijn in Amsterdam. Daarna komen Rotterdam (56) en Den Haag (28). Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Delfzijl (4,9 per 10.000 inwoners), Baarle-Nassau (4,4) en Renswoude (3,7). Doden en ziekenhuisopnames De GGD'en hebben vandaag 9 nieuwe ziekenhuisopnames en 2 doden gemeld aan het RIVM. Vorige week ging het om gemiddeld 12 nieuwe opnames en 5 doden per dag. Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. De meeste opnames en overlijdens waren dan ook niet vandaag, maar zijn nu pas gemeld bij het RIVM. Het daadwerkelijke aantal kan dus hoger liggen. Er lagen gisteren 143 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 36 op de IC. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1400 op de intensive care.

Voor het eerst zal een groep Nederlandse vrijwilligers een coronavaccin krijgen toegediend. Dat bevestigt een woordvoerder van Janssen Vaccines in Leiden. De werving van de vrijwilligers begint volgende week. Het vaccin zal worden toegediend aan in totaal 550 personen in Nederland, Spanje en Duitsland. In Nederland gaat het om 135 vrijwilligers op drie locaties. Eind september zullen zij het middel krijgen. Eerste Nederlandse vrijwilligers krijgen volgende maand coronavaccin

Mensen die morgen in Berlijn willen protesteren tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering, mogen dat toch doen. Het stadsbestuur had de demonstratie eerder verboden. De organisatoren van het protest hadden al gezegd dat ze zich niet aan het verbod zouden houden. Nu heeft de rechter toestemming gegeven om de straat op te gaan, maar de demonstranten moeten zich wel aan allerlei regels houden.

Mensen die vanuit Nederland naar Slowakije reizen, moeten daar tien dagen in quarantaine. Dat geldt ook voor reizigers uit Kroatië, Spanje, Frankrijk, België en Malta. De maatregel gaat dinsdag in en geldt dan voor iedereen die de afgelopen twee weken in een van de landen is geweest. De Slowaakse regering neemt de maatregel vanwege het toenemende aantal besmettingen. Reizigers mogen ook vijf dagen in quarantaine, maar dan moeten ze wel een negatieve testuitslag kunnen laten zien.

Minister de Jonge van Volksgezondheid praat met Duitse laboratoria om te kijken of zij kunnen bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. "De vraag is veel groter dan we dachten", zegt De Jonge. "De rek is eruit." Het ministerie verwachtte 30.000 coronatests per dag in september, maar er blijken er nu al 40.000 per dag nodig te zijn. Ook snellere, andere testmethoden moeten volgens de minister bekeken worden. Die moeten dan wel gevalideerd zijn en dat kan even duren, aldus De Jonge. Laboratoria voor medische microbiologie zeiden gisteren dat ze onvoldoende materialen geleverd krijgen om aan de toenemende vraag naar coronatests te kunnen blijven voldoen. Niet-medische laboratoria in Nederland zeggen dat ze al verscheidene keren hulp hebben aangeboden, maar niets van het ministerie hebben gehoord.

Broekers-Knol heeft ook spijt, maar 'kan ook zo gebeuren net als bij boodschappen' - NOS

Nertsenfokkers zijn "totaal verrast" door het nieuws dat het verbod op de nertsenfok al volgend voorjaar ingaat. Ze voelen zich overvallen, te meer omdat er voor vanochtend een overleg van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders met minister Schouten van Landbouw op de planning stond. Voorzitter Verhagen gaat de minister nu om opheldering vragen. Via Haagse bronnen werd gisteravond bekend dat nertsenhouders komend voorjaar, na de komende pelsperiode, moeten stoppen met hun werk. Dat besluit is genomen om te voorkomen dat er meer nertsenhouderijen geruimd moeten worden vanwege het coronavirus. Nertsenfokkers 'totaal verrast' door kabinetsbesluit over vervroegde beëindiging

Covid-19-patiënten die door een huisarts behandeld worden, hebben geen baat bij het oude malariamiddel hydroxychloroquine (HDC), ook niet als dat gegeven wordt in combinatie met het antibioticum azitromycine en het sporenelement zink. Zo'n behandeling had bij patiënten in de eerste lijn geen effect op het aantal ziekenhuisopnames, de overlijdenskans, de ernst van de ziekteverschijnselen of de snelheid van het herstel. Wel kan HDC alleen of in combinatie met zink en azitromycine ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nederlands Huisartsen Genootschap deed naar studies naar (combinatie)therapieën met hydroxychloroquine. Huisartsengenootschap beveelt hydroxochloroquine bij covid-19 niet aan

Schiphol Group heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 246 miljoen euro. Door de coronacrisis was er een enorme daling van het aantal passagiers. Naar verwachting verdwijnen honderden banen bij het bedrijf om kosten te besparen. De onderneming bezit naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad. Dieprode cijfers voor Schiphol, honderden banen weg

De auto- en motorsector kampt met een recorddaling van de omzet. In het tweede kwartaal zagen importeurs, dealers, garages, handelaren en onderdelenbedrijven hun omzet afnemen met meer dan 25 procent, meldt het CBS. Het is de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Vooral de autoverkoop is getroffen: handelaars in motoren zagen de omzet met 5,7 procent het minst dalen. Voor het derde kwartaal zijn ondernemers in de auto- en motorsector een stuk minder somber. Auto- en motorenbranche beleeft grootste omzetkrimp in 25 jaar