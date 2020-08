Producentenvertrouwen opnieuw gestegen • FNV wil thuiswerkvergoeding afdwingen

Covid-19-patiënten die door een huisarts behandeld worden, hebben geen baat bij het oude malariamiddel hydroxychloroquine (HDC), ook niet als dat gegeven wordt in combinatie met het antibioticum azitromycine en het sporenelement zink.

Zo'n behandeling had bij patiënten in de eerste lijn geen effect op het aantal ziekenhuisopnames, de overlijdenskans, de ernst van de ziekteverschijnselen of de snelheid van het herstel. Wel kan HDC alleen of in combinatie met zink en azitromycine ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Nederlands Huisartsen Genootschap deed naar studies naar (combinatie)therapieën met hydroxychloroquine.

Huisartengenootschap beveelt hydroxochloroquine bij covid-19 niet aan