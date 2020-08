Minister De Jonge wil hulp Duitse laboratoria • Producentenvertrouwen gestegen

Minister de Jonge van Volksgezondheid praat met Duitse laboratoria om te kijken of zij kunnen bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. "De vraag is veel groter dan we dachten", zegt De Jonge. "De rek is eruit." Het ministerie verwachtte 30.000 coronatests per dag in september, maar er blijken er nu al 40.000 per dag nodig te zijn. Ook snellere, andere testmethoden moeten volgens de minister bekeken worden. Die moeten dan wel gevalideerd zijn en dat kan even duren, aldus De Jonge. Laboratoria voor medische microbiologie zeiden gisteren dat ze onvoldoende materialen geleverd krijgen om aan de toenemende vraag naar coronatests te kunnen blijven voldoen. Niet-medische laboratoria in Nederland zeggen dat ze al verscheidene keren hulp hebben aangeboden, maar niets van het ministerie hebben gehoord.

Broekers-Knol heeft ook spijt, maar 'kan ook zo gebeuren net als bij boodschappen' - NOS

Nertsenfokkers zijn "totaal verrast" door het nieuws dat het verbod op de nertsenfok al volgend voorjaar ingaat. Ze voelen zich overvallen, te meer omdat er voor vanochtend een overleg van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders met minister Schouten van Landbouw op de planning stond. Voorzitter Verhagen gaat de minister nu om opheldering vragen. Via Haagse bronnen werd gisteravond bekend dat nertsenhouders komend voorjaar, na de komende pelsperiode, moeten stoppen met hun werk. Dat besluit is genomen om te voorkomen dat er meer nertsenhouderijen geruimd moeten worden vanwege het coronavirus. Nertsenfokkers 'totaal verrast' door kabinetsbesluit over vervroegde beëindiging

Covid-19-patiënten die door een huisarts behandeld worden, hebben geen baat bij het oude malariamiddel hydroxychloroquine (HDC), ook niet als dat gegeven wordt in combinatie met het antibioticum azitromycine en het sporenelement zink. Zo'n behandeling had bij patiënten in de eerste lijn geen effect op het aantal ziekenhuisopnames, de overlijdenskans, de ernst van de ziekteverschijnselen of de snelheid van het herstel. Wel kan HDC alleen of in combinatie met zink en azitromycine ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nederlands Huisartsen Genootschap deed naar studies naar (combinatie)therapieën met hydroxychloroquine. Huisartsengenootschap beveelt hydroxochloroquine bij covid-19 niet aan

Schiphol Group heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 246 miljoen euro. Door de coronacrisis was er een enorme daling van het aantal passagiers. Naar verwachting verdwijnen honderden banen bij het bedrijf om kosten te besparen. De onderneming bezit naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad. Dieprode cijfers voor Schiphol, honderden banen weg

De auto- en motorsector kampt met een recorddaling van de omzet. In het tweede kwartaal zagen importeurs, dealers, garages, handelaren en onderdelenbedrijven hun omzet afnemen met meer dan 25 procent, meldt het CBS. Het is de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Vooral de autoverkoop is getroffen: handelaars in motoren zagen de omzet met 5,7 procent het minst dalen. Voor het derde kwartaal zijn ondernemers in de auto- en motorsector een stuk minder somber. Auto- en motorenbranche beleeft grootste omzetkrimp in 25 jaar