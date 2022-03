Prijzen van gas en benzine stijgen naar recordhoogte

De Europese gasprijs steeg vanochtend naar een nieuwe recordstand. De prijs schoot met een stijging van 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur, om vervolgens weer wat terug te zakken. Het vorige record van afgelopen december was 181 euro per megawattuur. Het gaat om zogeheten future-contracten voor gas dat volgende maand geleverd wordt.

Ook gascontracten voor volgend jaar en daarna bereikten nieuwe records. Die zijn voor consumenten belangrijker, want energieleveranciers kopen gas en stroom voor langere tijd vooruit in. Als die future-contracten duurder worden betekent het dat leveranciers hogere prijzen zullen vragen aan nieuwe klanten.

"Om dit moment blijft de Russische toevoer op peil", ziet analist Chris Guth van energiebedrijf Engie. "Wat nu meespeelt is dat Duitsland gisteren aankondigde het vullen van de gasbergingen te verplichten. Normaal ligt hier marktwerking aan ten grondslag."

Daarmee bedoelt Guth dat gas normaal gesproken in het voorjaar en de zomer goedkoper is dan in de winter. Dan is het commercieel interessant om het gas alvast te kopen en in de tussentijd op te slaan. Nu is dat niet zo, al liggen ook de prijzen voor gas dat komende winter geleverd wordt op ongekend hoge niveaus. De gasopslagen verplicht laten vullen is een discussie die momenteel ook in Nederland wordt gevoerd.

Onrust

Naast dit nieuws uit Duitsland speelt de algehele onrust in de energiemarkten mee. "Je kan zo'n maatregel wel opleggen, maar dan moet er wel gas zijn." Die onrust speelt ook in de oliemarkt, zegt analist Hans van Cleef van ABN Amro. "De hele energiemarkt is een gekkenhuis. De olieprijs stijgt ook weer 6 procent."

Hoewel er geen sancties zijn ingesteld die de handel in Russische olie beperken, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Rusland lijkt er daarom steeds minder goed in te slagen om zijn olie te verkopen.

"Je hoort wel in de markt dat het lastiger is om transport te regelen", zegt Van Cleef. Veel eigenaren van olietankers zouden geen risico willen nemen tot er duidelijkheid is over mogelijke sancties. Ook is de situatie op de Zwarte Zee gevaarlijk vanwege de oorlogshandelingen daar.

Benzine ook duurder

Wie vandaag benzine tankt, is door die alsmaar stijgende olieprijs bijna 3 cent per liter meer kwijt dan gisteren. De brandstofprijzen aan de pomp stijgen in snel tempo en vooral de laatste dagen gaat het hard.

"Voorheen zagen we stijgingen van hooguit tienden van een cent op een dag, maar sinds vorige week komt er op sommige dagen een cent of meer bij", zegt Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers. Uit hun cijfers blijkt dat de landelijke adviesprijs voor benzine op een nieuw record staat: 2,265 euro per liter. Dat is 44 cent meer dan een jaar geleden. Ook diesel wordt snel duurder. Een liter kost volgens de adviesprijs 1,935 euro. Een jaar geleden was de prijs nog 1,50 euro.

De prijsstijgingen van de afgelopen dagen zijn in lijn met de prijs van ruwe olie die blijft oplopen vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Olie is afgelopen nacht opnieuw 6 procent in prijs gestegen. Een vat ruwe olie kost nu meer dan 111 dollar.

Daarmee lijken de prijsstijgingen aan de benzinepomp voorlopig niet voorbij. Die prijzen volgen doorgaans met enige vertraging de prijs van ruwe olie.

Reserves op de markt

In een poging om de prijsstijging van olie af te remmen, besloten 31 landen verenigd in het Internationaal Energieagentschap gisteren een deel van hun oliereserves op de markt te brengen. Het gaat om 60 miljoen vaten, ongeveer twee derde van het dagelijkse olieverbruik wereldwijd.

Sinds de aankondiging van die actie is de olieprijs nog verder gestegen. Volgens analisten zijn 60 miljoen vaten te weinig om de onzekerheid op de oliemarkt weg te nemen.