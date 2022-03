Rotterdam stopt met weren uitkeringsgerechtigden, is einde omstreden wet nabij?

Mag je mensen met een uitkering of een politiedossier weren uit bepaalde wijken of straten? Negen steden in Nederland doen dat door toepassing van de zogenoemde Rotterdamwet. Die landelijke wet moet de leefbaarheid in kwetsbare wijken verbeteren, maar een gunstig effect van de wet is nooit aangetoond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen speelt in Rotterdam, waar de wet bedacht is, de vraag of er een einde aan moet komen.

In 2006 voerde Rotterdam de wet in, maar na zestien jaar neemt de stad komende maand afscheid van het meest omstreden deel van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek: het weren van mensen met een uitkering uit bepaalde wijken of straten. Dit deel wordt vooralsnog niet verlengd. De PvdA, die de wet altijd steunde, wil nu ook af van de andere onderdelen van de wet en daarmee zou die op termijn uit Rotterdam kunnen verdwijnen.

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek stamt uit 2005 en werd als eerste in Rotterdam ingevoerd, vandaar de bijnaam. De wet werd met name ingezet in wijken in Rotterdam-Zuid. De wet heeft drie artikelen op grond waarvan huisvesting in gebieden kan worden geweigerd. Volgens artikel 8 kunnen woningzoekenden geweerd worden die geen inkomen hebben uit werk of onderneming. Artikel 9 regelt voorrang voor woningzoekenden met een maatschappelijk beroep. Met artikel 10 kunnen woningzoekenden geweerd worden die criminaliteit of overlast kunnen verergeren.