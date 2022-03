Dag 7 van de oorlog in Oekraïne, dit zijn de laatste ontwikkelingen

Oekraïne meldt vier doden door een Russische kruisraket die bij een wooncomplex terechtkwam in de Oekraïense stad Zjytomyr. De raket zou bedoeld zijn geweest voor een vliegbasis in de buurt. Verder zouden er Russische parachutisten zijn geland in Charkov en lijkt de zuidelijke havenstad Cherson gevallen. Een overzicht.

Frans Osinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies over de ontwikkelingen in Oekraïne

"Dat Cherson een keertje zou vallen, was te verwachten. Of het inderdaad parachutisten zijn die daar geland zijn, is niet helemaal duidelijk. De luchtmobiele eenheden kunnen ook gedropt zijn met helikopters, want het lijkt me nogal link om in de nacht in een stad gedropt te worden met een parachute. Ondertussen dreigt de omsingeling van Kiev, met gevechten in en om de stad waarbij veel burgerslachtoffers kunnen vallen."