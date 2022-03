Biden in State of the Union: 'Rusland zal na oorlog in Oekraïne zwakker zijn'

Niet eerder was de Russische president Poetin zo geïsoleerd van de rest van de wereld en vroeg of laat zal Rusland de prijs betalen voor de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Biden in zijn eerste State of the Union.

Biden trapte zijn belangrijke speech, die ruim een uur duurde, af met de situatie in Oekraïne. Hij wees daarbij naar de Oekraïense ambassadeur in de VS, die in de zaal zat. Ze kreeg een staande ovatie van de Congresleden, die met speldjes, stickers en Oekraïense vlaggetjes hun steun betuigden aan het land.

Volgens Biden had president Poetin zich verkeken op de eensgezindheid in de Westerse wereld na de "vooraf bedachte en niet uitgelokte" invasie van Oekraïne. "Hij heeft meerdere keren diplomatie afgewezen. Hij dacht dat het Westen of de NAVO niet zou reageren. Hij dacht ons te verdelen. Maar Poetin zat fout. We blijven verenigd."

Hij noemde de Russische president een dictator. Biden: "En de geschiedenis heeft ons geleerd: als dictators geen prijs betalen voor hun agressie veroorzaken ze meer chaos".