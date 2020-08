Japanse premier Abe stopt om gezondheidsredenen

De Japanse premier Shinzo Abe heeft zijn aftreden bekendgemaakt. Op een persconferentie zei hij dat hij zijn termijn om gezondheidsredenen niet uitdient.

Abe kampt sinds zijn tienerjaren met een chronische darmontsteking. Dinsdag moest hij voor de tweede keer in korte tijd naar het ziekenhuis.

"Mijn gezondheid gaat sinds juni achteruit", zei Abe. "Ik wil niet dat de ziekte leidt tot verkeerde beleidskeuzes." Abe bedankte het Japanse volk voor het vertrouwen in hem en verontschuldigde zich dat hij zijn termijn niet kan afmaken.

De conservatieve premier blijft waarschijnlijk aan tot zijn Liberaal-Democratische Partij een opvolger heeft gekozen. Abe wilde niet speculeren over wie hem moet opvolgen.

Zijn ambtstermijn loopt in september volgend jaar af. De 65-jarige Abe is sinds 2012 Japans regeringsleider en de langstzittende premier van het land. In 2006 werd hij ook al eens premier, maar toen stopte hij na een jaar, eveneens om gezondheidsredenen.

Onzichtbaar

Van de steun voor de eens zo populaire Japanse premier is weinig meer over, zegt correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal. "Abes populariteit is de laatste tijd ingestort. Mensen zijn vooral erg ontevreden over zijn reactie op de coronapandemie. Abe was vrijwel onzichtbaar in de grote tweede coronagolf die we de afgelopen maanden hadden in Japan."

De premier kreeg ook kritiek vanwege zijn economisch beleid. "Abe had een zeer agressief monetair beleid, dat was wel een succes, maar van zijn economische hervormingen is weinig terechtgekomen. Hij zei herhaaldelijk dat hij vrouwen een grotere rol wilde geven, maar dat is niet gelukt", zegt Duits.

"Het was Abes grote droom om het pacifisme uit de Japanse grondwet te verwijderen, maar daar was enorm veel verzet tegen, ook binnen zijn eigen partij." Door de aanpassing zou Japan het leger bijvoorbeeld ook kunnen inzetten als een bondgenoot wordt aangevallen.

Machtsstrijd

"De opvolging van Abe wordt een machtsstrijd binnen de partij", zegt Duits. "De afgelopen weken nemen ook de geruchten toe dat er een kans is op vervroegde verkiezingen. Met dat in het achterhoofd zijn onlangs twee grote oppositiepartijen gefuseerd. Wie uiteindelijk de nieuwe premier wordt, is moeilijk te voorspellen."