Verstappen outsider op zijn favoriete maar 'zeker niet ideale' circuit

De 22-jarige coureur doelt op de aanvaring met Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen in 2016, die zijn race om zeep hielp. Maar Verstappen heeft geen trek in oude Spa-koeien.

"Dat podium is mijn beste herinnering hier", zegt Verstappen tegen een journalist die vist naar de hoogte- en dieptepunten van de vijf grand prixs in zijn achtertuin. "Dieptepunt? De files. Ik weet welk antwoord je zoekt, maar dat ga ik je niet geven."

Max Verstappen en Spa-Francorchamps hebben een haat-liefde-verhouding. Jaar in, jaar uit zegt de Red Bull-coureur dat het zijn favoriete circuit op de Formule 1-kalender is, maar zijn resultaten zijn vooralsnog niet om over naar huis te schrijven: elfde, achtste en twee uitvalbeurten. Alleen in 2018 stond Verstappen in de Ardennen op het podium: hij werd toen derde.

Dat Mercedes in de ogen van Verstappen wederom de te kloppen renstal is, kan niemand verbazen. "Dit is zeker niet het ideale circuit voor mijn auto. Dat was de afgelopen jaren zo en dit jaar ook weer. We zijn gewoon niet zo sterk hier en Mercedes is ijzersterk."

Ondanks de tegenvallende prestaties is en blijft Verstappen lyrisch over Spa. "Het is een geweldig circuit met bochten waar je echt de snelheid van een Formule 1-auto voelt en waar je moet werken om 'm in bedwang te houden. Er zijn ook veel mogelijkheden voor inhaalmanoeuvres. Pouhon is mijn favoriete bocht."

Max Verstappen is wel te spreken over de kalender. "Ze hebben er nog een aardig seizoen van gemaakt. Goed gedaan. Petje af."

Het door corona gekortwiekte seizoen is na Spa bijna halverwege. Medio december valt in Abu Dhabi na zeventien grand prixs de vlag, na uitstapjes naar onder andere Toscane (Italië), Portugal en Turkije.

De aard van de baan in Spa past niet echt goed bij Verstappens RB16. "We komen topsnelheid tekort. Mercedes is sneller op de rechte stukken en daar zijn er hier veel van. We moeten met weinig downforce (neerwaartse druk, red.) rijden om het gebrek aan topsnelheid te compenseren. Op sommige circuits heb je daar veel last van. In Monza, waar we volgende week racen, stond ik nog nooit op podium."

Onstuimig

Het belooft, volgens de verwachtingen, onstuimig weer te worden in de Ardennen, maar dat kan Verstappen nog niet bijster boeien. Zelfs een regenrace is in zijn ogen geen garantie voor succes.

"Of het nat of droog is, maakt me niet uit. Het verandert weinig aan het eindresultaat. Zoals altijd is mijn doel er het maximale uit te halen. Het wordt moeilijk, maar ik probeer zondag naar het podium te rijden."