NPO-Ombudsman onderzoekt Ongehoord Nederland na klachten

De Ombudsman van de NPO begint een onderzoek naar Ongehoord Nederland (ON) na klachten over de eerste drie uitzendingen van het tv-programma Ongehoord Nieuws en een podcast-aflevering.

Ombudsman Margo Smit wil niet zeggen hoeveel klachten ze kreeg, maar spreekt over "een heel aantal". "Veel mensen die me schrijven, beginnen over onjuiste informatie, desinformatie, gebrek aan onpartijdigheid, en racisme. Ook is gezegd dat het de publieke omroep onwaardig is."

Smit gaat de uitzendingen toetsen aan de Journalistieke Code van de NPO, die voor haar aantreden in 2017 is opgesteld. Daarin staat dat journalistieke programma's en producties betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig, onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld, en evenwichtig en pluriform moeten zijn. "Ik zeg altijd: foutloos, feitelijk en fair", aldus Smit.

Ongehoord Nederland en ook de nieuwe omroep Zwart, die per 1 januari werden toegelaten tot het omroepbestel, hebben de code bij hun toetreding onderschreven. "Het is dus niet zo dat ik even een maatstaf verzin. Nee, die is van de makers zelf." Smit weet niet hoe lang het onderzoek zal duren, maar ze mag er maximaal drie maanden over doen.

Als blijkt dat Ongehoord Nederland zich niet aan de journalistieke code houdt, kan de NPO "in een uiterst geval besluiten het programma uit de programmering te halen", laat voorzitter Frederieke Leeflang weten. "Dit gebeurt uiteraard pas na overleg met de betrokken omroep. Als een dergelijk besluit genomen is, zijn er nog bezwaar- en beroepsmogelijkheden."

Asielzoekers

De NPO wacht de uitkomst van het onderzoek af en gaat ondertussen de klachten, die ook bij de NPO bekend zijn, met de directie van Ongehoord Nederland bespreken. "Het is belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te blijven", aldus Leeflang.

Een deel van de klachten gaat over de berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne. De klachten over racisme waren naar aanleiding van een fragment waarin asielzoekers werd gevraagd hoe ze aan hun fietsen kwamen en of ze die "met geld" hadden gekocht.

De voorzitter van Ongehoord Nederland, Arnold Karskens, kon nog niet bereikt worden voor een reactie. Tegen het AD zei hij dat het "allemaal niets voorstelt".