Hoolwerf troeft broer af op zee-ijs Lulea, Dedden zegeviert ook

Schaatser Bart Hoolwerf heeft op het Zweedse natuurijs in Lulea de tweede Grand Prix-wedstrijd op zijn naam geschreven. De Eemdijker troefde na 100 kilometer m zijn broer Evert en kersvers Nederlands kampioen Jordy Harink af in de massasprint.

Op het snelle zee-ijs bleek, ondanks de aantrekkende wind en een sneeuwbui in de slotfase, een sprint onvermijdelijk.

Dedden wint opnieuw

Bij de vrouwen was Ineke Dedden opnieuw de beste. Na 80 kilometer bleef ze - in het oranje leiderspak - in een lange massasprint haar ploeggenote Elsemieke van Maaren voor.