Cambuur en De Graafschap zijn 'het wild waarop wordt gejaagd'

Henk de Jong, trainer van SC Cambuur - AFP

SC Cambuur en De Graafschap zijn in het nieuwe seizoen van de eerste divisie, die vanavond wordt afgetrapt, opnieuw "het wild waarop gaat worden gejaagd", zo verwachten trainers Henk de Jong (SC Cambuur) en Mike Snoei (De Graafschap). Het duo ziet echter verschillende clubs die een bedreiging voor de twee titelkandidaten kunnen vormen. "Iedereen wil graag van ons winnen", zegt Snoei. Geduchte tegenstander "NAC Breda is het aan zijn stand verplicht om bovenin mee te doen. NEC gaat erbij komen, maar ook dat ambitieuze Almere City met dezelfde spelersbegroting als De Graafschap. En vergeet Volendam niet..." De Jong is het roerend eens met zijn collega-trainer. "Het is mooi dat clubs respect hebben voor Cambuur en De Graafschap", vertelt hij, maar ook hij onderschat de concurrentie niet. En net als Snoei ziet hij in Almere City een geduchte tegenstander. "Er wordt niet vaak over die club gesproken, maar ze kunnen heel ver komen."

Mike Snoei, trainer van De Graafschap - AFP

Cambuur en De Graafschap waren in mei het onderwerp van gesprek toen de KNVB besloot om de twee clubs in de eerste divisie te houden, nadat de competitie vroegtijdig was stopgezet vanwege het coronavirus. RKC Waalwijk, hekkensluiter in de eredivisie, en nummer zeventien ADO Den Haag, mochten nog een jaartje op het hoogste niveau blijven voetballen. "Heel Nederland begon een beetje medelijden te krijgen met De Graafschap en Cambuur", merkte Snoei. Cambuur was destijds koploper en De Graafschap nummer twee, op ruime afstand van de concurrentie. De clubs wilden via de rechter alsnog promotie naar de eredivisie afdwingen, maar die ging daar niet in mee. Geen spijt De Jong sprak destijds van de grootste schande in de Nederlandse sport. "Ik sta nog steeds volledig achter mijn uitspraken van toen", blikt hij terug op die periode. "Maar na de uitspraak van de rechter was ik er klaar mee. Dan moet je eroverheen stappen." De Cambuur-trainer zegt de gemiste promotie wel in de voorbereiding te hebben gebruikt om zijn spelers te motiveren. "We proberen het nu om te zetten in een stukje wraak. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd." Bekijk hieronder het interview van Henk de Jong uit april toen de KNVB besloot om geen promotie en degradatie door te voeren:

De Jong: 'Dit voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit' - NOS

Ook Snoei heeft naar eigen zeggen alle frustratie van zich af kunnen gooien. "Toen we in de voorbereiding tegen Heerenveen en Heracles speelden, dacht ik toch: dit hadden we ook in de competitie willen proberen. Maar ja, we moeten nu naar TOP Oss..." Volgens Snoei heeft het lang geduurd voordat iedereen de beslissing van KNVB kon accepteren. "Afgelopen week kwam scheidsrechter Rob Dieperink langs om wat spelregels uit te leggen. Ralf Seuntjens zag vervolgens het oranje KNVB-logo en dat werkte als een rode lap. Hij is een van de jongens die heel veel moeite heeft gehad met de beslissing van de KNVB. Dus Seuntjens hoef ik niet te motiveren."

Comeback Barreto Naast Cambuur en De Graafschap zijn de ogen onder meer gericht op de comeback van Edgar Barreto bij NEC. De 36-jarige Paraguayaan keerde na dertien jaar Italië en 264 Serie A-duels terug in Nijmegen, waar hij tussen 2004 en 2007 furore maakte in de eredivisie en uitgroeide tot publiekslieveling. Het is geen toeval dat Barreto zijn nadagen als profvoetballer in Nederland wil slijten. "Na mijn vertrek naar Italië ben ik elk jaar wel drie of vier keer in Nederland geweest", vertelde de 61-voudig international tegen De Gelderlander.

Edgar Barreto poseert met de Waalbrug op de achtergrond - Getty Images

"Altijd met Kerst. Maar ook als ik twee of drie dagen vrij had, kwam ik met mijn gezin. In Paraguay ben ik in 2012 voor het laatst geweest. Nijmegen is thuis voor ons." Naast Barreto verzekerde NEC zich ook van een andere ervaren kracht: Rangelo Janga. De 28-jarige aanvaller wordt gedurende een seizoen gehuurd van Astana. Serieuze bedreiging Bij FC Volendam, dat afgelopen seizoen op een stevige derde plaats achter Cambuur en De Graafschap eindigde, willen ze andermaal een serieuze bedreiging vormen voor de twee titelfavorieten. Dat moet gebeuren met onder anderen Francesco Antonucci in de gelederen. De 21-jarige Belg maakte afgelopen seizoen een goede indruk aan De Dijk (elf goals en vijf assists) en wakkerde daarmee de interesse van diverse clubs aan. Feyenoord was slagvaardig en legde hem vast, maar stalde de middenvelder direct voor nog een seizoen bij Volendam.

Francesco Antonucci tijdens een oefenduel van Volendam met FC Groningen - Pro Shots

De overwegend jonge selectie van Almere City - in de ogen van De Jong en Snoei een outsider in de eerste divisie - hoopt dit seizoen te kunnen leunen op de routine van de 35-jarige Ryan Koolwijk, die vorig seizoen nog bij het Slowaakse Trencín onder contract stond.