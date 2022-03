FIFPro rekent op snelle medewerking FIFA om profcontracten in Rusland te beëindigen

Buitenlandse profvoetballers die onder contract staan bij Russische clubs, moeten hun contract kosteloos kunnen beëindigen. Dat is het voorstel dat de internationale spelersvakbond FIFPro heeft gedaan bij de FIFA. "We verwachten binnen één of twee dagen uitsluitsel", zegt FIFPro-bestuurslid Louis Everard. Everard wacht de reactie van de wereldvoetbalbond met optimisme af. "We zijn positief gestemd dat ons plan wordt aangenomen. Het sentiment bij de FIFA is de afgelopen week flink verschoven. Eerst was er een reactie van: waar hebben jullie het over? Wat is er mis wanneer er geen volkslied wordt gespeeld en die Russen in een ander shirt spelen?"

Er staan zeven Nederlandse profvoetballers onder contract in Rusland: Gyrano Kerk (Lok. Moskou), Jorrit Hendrix, Guus Til, Quincy Promes (allen Spartak Moskou), Tonny Vilhena (Krasnodar), Glenn Bijl (Samara) en Imran Oulad Omar (Rotor Volgograd).

"Nu is er is op het hoofdkantoor van de FIFA een redelijk grote ommezwaai gemaakt en is er zelfs sprake van een algehele boycot. Dit bewijst maar weer eens dat maatschappelijke druk een hoop kan bewerkstelligen. Ik ben aangenaam verrast door de ontwikkelingen, laat ik het zo zeggen."

Guus Til als speler van Spartak Moskou - Pro Shots

Het contract tussen een club en een speler kan normaliter alleen worden beëindigd wanneer de termijn van de overeenkomst is verstreken, na wederzijds overleg als gevolg van verschil van inzicht, na het niet nakomen van contractuele verplichtingen, of bij een eenzijdige opzegging aan de hand van redenen die door een rechter gegrond zijn verklaard. 'Rechtvaardige reden' In het geval van de in totaal 133 buitenlandse voetballers die bij Russische clubs onder contract staan, is volgens Everard sprake van een zogeheten just cause, een 'rechtvaardige reden'. Deze wordt vastgesteld wanneer er sprake is van contractuele schending gedurende langere tijd. In dat geval heeft een speler recht om dit als gegronde reden aan te voeren om het contract eenzijdig en zonder verdere kosten te beëindigen.

Tonny Vilhena (links) als speler van FK Krasnodar - Pro Shots

"Gegeven de omstandigheden in dat deel van de wereld en met oog op het idiote gedrag van deze agressor (Vladimir Poetin, red.) is de afweging wat mij betreft niet zo'n moeilijke", meent Everard. "De Russische clubs zullen daartegen inbrengen dat ze enorme bedragen voor die buitenlandse voetballers hebben betaald. Wellicht is dat een gegeven waar binnen de FIFA over nagedacht moet worden." Everard denkt te weten welke zijde de FIFA zal kiezen. "Het lijkt me niet voor de hand liggen dat de financiële positie van een stel oligarchen die eigenaar zijn van een voetbalclub, wordt beschermd omdat ze een transfersom hebben betaald voor een speler. Bij redelijke afweging kun je niet tot een andere beslissing komen dan met ons voorstel akkoord te gaan."