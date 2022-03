Zorgen en voorzichtigheid bij Russen van Vitesse: 'Tijden van hoge spanningen'

Voormalig eigenaar Alexander Chigirinskiy werd zelden in Arnhem gespot. Eén van de weinige weetjes over de huidige eigenaar Valeri Ojf is het saillante gegeven dat hij in Oekraïne geboren is. Er zit ook nog een Rus in de driekoppige raad van commissarissen, gevormd door Ojf, Henk Parren en Andrey Soloviev.

De buitenlandse inmenging begon toen de Georgiër Merab Jordania in augustus 2010 verkondigde Vitesse binnen drie jaar kampioen te willen maken. Hoewel dat er nooit van gekomen is en Vitesse sindsdien een paar keer van eigenaar gewisseld is, werd er zonder morren een slordige 150 miljoen euro in de club geïnvesteerd.

"Als Vitesse volgen wij, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen. De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities waar het deel van uitmaakt. De club verkeert in financieel stabiele omstandigheden en op dit moment voorzien we geen significante gevolgen voor Vitesse."

Nu de Russen zijn binnengevallen in Oekraïne, wordt er ook kritisch gekeken naar de Russische eigenaren van Vitesse. Waar eigenaar Roman Abramovitsj afgelopen zaterdag een stap terug deed bij Chelsea, bleef het behoorlijk stil in Arnhem.

Laatstgenoemde is de eerste die nu wat van zich laat horen. Hij maakt zich zorgen. "Zoals veel Russische staatsburgers heb ik ook wat Oekraïens bloed in me. En persoonlijk maak ik me zeer veel zorgen over de recente ontwikkelingen, net als de meeste mensen over de hele wereld."

Geen keuze

Soloviev: "Ik ben ook van mening dat we allemaal heel voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen en doen, zeker in tijden van hoge spanningen", zo laat hij aan de NOS weten. Verder verwijst hij weer naar de persafdeling van de club, die nog steeds niets communiceert.

Supporters en clubiconen worstelen intussen met hun gevoelens over de Russische eigenaren. "Als we die eigenaren niet hadden gehad, waren we failliet geweest", is Theo Janssen duidelijk. De voormalige middenvelder en huidige jeugdtrainer van de Arnhemmers benadrukt dat de club destijds geen andere keuze had.

Theo Janssen over de Russische eigenaren van Vitesse: