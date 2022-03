Zeker tien doden, tienduizenden evacuaties door overstromingen Australië

Onder hen is een bejaarde vrouw die dood werd gevonden in een drijvende woning, zegt de politie in de stad Lismore in New South Wales. Helikopters van het leger pikken mensen op van daken in ondergelopen wijken.

De overstromingen als gevolg van extreme regenval begonnen eind vorige week. Ook voor de kust bij Sydney worden zeer zware buien verwacht. Daar zou tot 15 centimeter kunnen vallen in zes uur tijd, zegt het meteorologische instituut. De premier van de deelstaat New South Wales, waar ook Sydney in ligt, zegt dat dergelijk noodweer "eens in de duizend jaar" voorkomt.

In Brisbane, de derde stad van Australië, is zo'n 80 procent van de gemiddelde jaarlijkse regenval in de afgelopen drie dagen gevallen, zegt de premier van de deelstaat Queensland.

In Lismore wist een politieagent een hoogbejaarde vrouw uit een woning te redden, melden de autoriteiten. "Hij dook door een raamopening, vond een 93 jaar oude dame in een ruimte waar het water op 20 centimeter onder het plafond stond", zegt een functionaris tegen de zender ABC.