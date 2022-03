PSV zonder Gakpo naar bekerkraker tegen Eagles: 'Of er moet een mirakel gebeuren'

"We wachten tot het laatste moment, maar hij is waarschijnlijk niet op tijd fit", aldus Schmidt. Later drukt de Duitse trainer zich sterker uit en zegt hij dat er een mirakel moet gebeuren wil Gakpo morgenavond spelen.

PSV moet het woensdagavond in de halve finale van de KNVB beker tegen Go Ahead Eagles nog doen zonder Cody Gakpo. De Eindhovenaren hadden goede hoop dat de aanvaller hersteld zou zijn van zijn enkelblessure, maar dat is toch niet het geval.

Gakpo moest het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv en de eredivisiewedstrijd tegen Sparta ook al laten schieten.

Geen risico

Na de nederlaag van Ajax afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles staan de Eindhovenaren in de competitie nog maar twee punten achter de koploper en dus strijdt Schmidt op drie fronten nog volop mee. Maar nu de prijzen worden verdeeld, is de Duitser niet van plan om onnodige risico's te nemen.

"Nee, dat is niet logisch. Natuurlijk is het een heel belangrijke wedstrijd morgen, maar als een speler niet helemaal fit is, zal hij ook niet optimaal presteren. En we nemen dan een risico voor de andere belangrijke wedstrijden, in de eredivisie en op internationaal niveau."

Beste tegenstander tot nu toe

Met Go Ahead Eagles treft PSV morgenavond een tegenstander die het elke topploeg moeilijk maakt. Ajax kan daarover meepraten, maar ook PSV had het eerder dit seizoen heel moeilijk met de club uit Deventer. Schmidt noemde het destijds zelfs "de beste tegenstander tot nu toe".

"Go Ahead Eagles is goed in verdedigen en in de omschakeling", legt Schmidt nu uit. "Als zij de eerste goal maken, zijn ze in staat zich diep terug te trekken en wachten ze op de counter, zoals ze tegen Ajax deden."

"Maar ze hebben ook laten zien dat ze dapper kunnen spelen en er is een groot geloof in zichzelf. Met die kwaliteiten maken ze het iedere tegenstander moeilijk. Zeker in de thuisduels met het publiek erachter."